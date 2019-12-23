Фанатка Барби, ставшая настоящей куклой, уверяет, что это всё — заслуга природы

Когда вокруг девочки играли со своими красивыми Барби, Марсела только завистливо смотрела и мечтала стать такой же красивой, как и куклы. Правда, она опасалась, что для этого придётся сделать множество операций. Но с фигурой девушке в дальнейшем повезло: большая грудь и бёдра, тонкая талия — всё это досталось Марселе от природы.

Фото © Instagram/marcelaiglesiashollywood

Единственное, что она решила сделать, — это увеличить губы и подтянуть ягодицы. До этого Марсела задумывалась об имплантах в грудь, но боязнь пластических операций не дала ей этого сделать. Поэтому девушка расстраивается, когда её обвиняют в ненатуральности и злоупотреблении хирургией, пишет Daily Star.

Фото © Instagram/marcelaiglesiashollywood

Если бы эти люди были знакомы со мной, они бы знали, что моя красота натуральна и что такого образа я добиваюсь при помощи косметики, линз и париков Марсела Иглесиас

Фото © Instagram/marcelaiglesiashollywood

Марсела прекрасно понимает тех девушек, которые хотят выглядеть идеально. Но, прежде чем делать какие-либо операции, она просит их хорошенько подумать. Такое серьёзное вмешательство должно стать последним вариантом, ведь каждая девушка должна быть сильной характером и исключительной, а не как миллионы подогнанных под стандарт моделек.

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