Молодая мама призналась, как вернула форму за 5 месяцев, не отказываясь от пасты

До беременности женщина часто занималась спортом и не испытывала проблем с лишним весом. Однако после родов вернуться в привычный график не удалось — и каждая новоиспечённая мама её понимает. Мария не могла позволить себе спортзал, и даже выделить время на занятия не всегда удавалось — то у сына колики, то он не может уснуть, то просто капризничает, пишет Daily Mail.

В итоге женщине пришлось работать с тем, что есть. Она села на диету из белков и овощей, пила много воды и по три чашки зелёного чая — он помогает разогнать метаболизм. В выходные они с мужем позволяют себе читмил, например тарелку вкуснейшей пасты. Но есть условие: вредности нужно переносить на утро или обед, чтобы до конца дня успеть сжечь лишние калории.

Все серьёзные тренажёры Мария заменила резинками, которые всюду носила с собой. Времени на упражнения с ними нужно немного, а ещё можно приседать с дополнительным грузом в виде карапуза. Но пресс женщину всё ещё не радует — даже через год после родов мышцы живота не восстановились полностью. Но Мария не теряет решимости вернуть своё модельное тело.

Сперва я очень расстроилась, когда увидела себя в зеркале после родов. Я всегда была худощавая, но моё тело изменилось — изгибы стали более женственными и явными. Девочки, новое — не значит плохое, теперь я фигуристая, сильная и красивая Мария Бейтман

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