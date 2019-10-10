В Госдуме заявили, что правительство игнорирует потребности армии

Комитет Госдумы по обороне утверждает, что Правительство РФ не обращает внимания на его заявления относительно потребностей армии. Такое заключение к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликовано на сайте нижней палаты.

В частности, отмечается, что Кабинет министров игнорирует замечания комитета относительно повышения зарплаты гражданских работников воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

Такое положение дел, по словам представителей Комитета по обороне, может послужить причиной роста очередей военных на получение жилья.