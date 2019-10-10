В Госдуме заявили, что правительство игнорирует потребности армии
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Комитет Госдумы по обороне утверждает, что Правительство РФ не обращает внимания на его заявления относительно потребностей армии. Такое заключение к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликовано на сайте нижней палаты.
В частности, отмечается, что Кабинет министров игнорирует замечания комитета относительно повышения зарплаты гражданских работников воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
Такое положение дел, по словам представителей Комитета по обороне, может послужить причиной роста очередей военных на получение жилья.
Среди проблем выявлено также выравнивание уровня зарплат между квалифицированными и неквалифицированными работниками, а также отмена гарантий, связанных с оплатой службы в неблагоприятных климатических условиях.