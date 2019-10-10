Милонов предложил сделать все общественные туалеты бесплатными

Парламентарий отметил, что человек, вдруг оставшись без денег, не сможет элементарно воспользоваться уборной.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал сделать все общественные туалеты бесплатными. Об этом он рассказал в беседе с агентством городских новостей "Москва".

— Я считаю, принцип взимания платы за туалеты — он не очень правильный. Это же не кофе выпить, это естественная потребность человека. Мы должны к этому прийти, — сказал он.

Милонов добавил, что если во всех общественных туалетах не будут брать плату за вход, то снизится нагрузка на места, куда раньше "все люди бежали в туалет".