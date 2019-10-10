Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2019, 10:26

Милонов предложил сделать все общественные туалеты бесплатными

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Парламентарий отметил, что человек, вдруг оставшись без денег, не сможет элементарно воспользоваться уборной.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал сделать все общественные туалеты бесплатными. Об этом он рассказал в беседе с агентством городских новостей "Москва".

Я считаю, принцип взимания платы за туалеты — он не очень правильный. Это же не кофе выпить, это естественная потребность человека. Мы должны к этому прийти, — сказал он.

Милонов добавил, что если во всех общественных туалетах не будут брать плату за вход, то снизится нагрузка на места, куда раньше "все люди бежали в туалет".

Он также раскритиковал ГУМ за платную уборную. По мнению депутата, такому большому и дорогому магазину должно быть стыдно брать деньги за туалет, ведь магазин зарабатывает прилично на продаже премиальных товаров.

BannerImage
Анна Сокова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • инициативы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar