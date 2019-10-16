Арест, пожар и вши. Правда о съёмках "Джентльменов удачи"

16 октября 1987 года умер режиссёр "Джентльменов удачи" Александр Серый. Многие думают, что фильм снимал Георгий Данелия, но на самом деле он был художественным руководителем картины и соавтором сценария.

Миронов и Никулин В первоначальном варианте сценария были персонажи модника и многоженца, они предназначались Андрею Миронову и Юрию Никулину Кадр фильма "Бриллиантовая рука" / "Кинопоиск"

Кроме Никулина и Миронова была роль для Ролана Быкова, который должен был играть фальшивомонетчика. Идеологическому отделу ЦК партии эта идея пришлась не по вкусу. В конце концов главным героем стал директор детсада, а его антагонистом — бандит по кличке Доцент, которых сыграл Евгений Леонов.

В фильме был использован тюремный опыт режиссёра Он отсидел четыре года, и за это время в совершенстве овладел воровской феней, что ему очень пригодилось при написании диалогов Фото © Wikipedia

В молодости будущий режиссёр фильма чуть не убил человека из ревности. Александр Серый как-то пришёл в гости к подруге и обнаружил там парня. Недолго думая, он взял молоток и ударил его по голове.

Бедолага выжил, но остался инвалидом, сам Серый на шесть лет загремел в тюрьму. За примерное поведение его отпустили через четыре года, но репутация оказалась подмоченной. Только благодаря его другу, известному режиссёру Георгию Данелии, его взяли в кино.

Когда сценарную заявку одобрили, именно Данелия предложил на роль режиссёра кандидатуру своего приятеля по режиссёрским курсам "Мосфильма" Александра Серого, которому никто не давал работу из-за тюремного прошлого.

Тюремный срок режиссёра пошёл даже на пользу сценарию, ведь Серый хорошо усвоил феню и теперь активно насыщал ею диалоги. Он настолько увлёкся, что люди из цензурного комитета попросили некоторые слова заменить на эвфемизмы вроде "редиска", "сосиска", "пасть порву, моргалы выколю, рога поотшибаю!". В результате родился оригинальный язык фильма, пришедшийся по вкусу зрителю. Причём задолго до выхода "Джентльменов удачи" на экран.

Сценарий читали в Министерстве обороны Серый дал почитать свой экземпляр соседу-военному, на следующий день сценарий оказался в министерстве, где его читали взахлёб Постер фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Вообще фильм стал популярным задолго до съёмок. Те 80 экземпляров сценария, которые Данелия напечатал для членов съёмочной группы, разлетелись за одну ночь. В последующие дни люди печатали ещё и ещё, читали, перечитывали, копировали экземпляры, передавали их из рук в руки — так он всем нравился.

Если со сценарием было всё в порядке, то во время съёмок возникали разные курьёзы — большинство из них связаны с человеческим фактором. Актёры капризничали по разным причинам, не снимались в отдельных сценах, поэтому приходилось на ходу придумывать решения, чтобы никто не заметил их отсутствия.

Вместо Крамарова — верблюд Савелий Крамаров страдал клаустрофобией и не желал лезть в бак с цементом. Чтобы скрыть его отсутствие в кадре, сняли верблюда Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Ещё один эпизод с животными был связан с другим актёром. В одной из сцен Евгений Леонов должен был залезть на верблюда, но категорически отказывался, потому что накануне погладил осла и подцепил вшей. После этого артист ещё долгое время избегал контакта с животными. Пришлось посадить Леонова на шею дрессировщику и снять с нужного ракурса.

Леонов подглядывал за зэками Чтобы вжиться в роль, Евгений Леонов регулярно посещал тюрьму и наблюдал за заключёнными в замочную скважину Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Были и такие моменты, когда нельзя было пожертвовать правдой жизни ради достоверности. Тюремные эпизоды снимали в настоящей тюрьме в Самаркандской колонии строгого режима. Актёров всё время сопровождала милиция.

Вицин купался в эликсире вечной молодости В сцене с цементом в бак налили травяной отвар. Актёру он так понравился, что он не хотел вылезать, объясняя, как это омолаживает Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Иногда на съёмках было очень опасно. В одних случаях это был форс-мажор, в других — халатность съёмочной группы.

Операторы чуть не сгорели В сцене, где горит дом, операторы так увлеклись работой, что чуть не оказались погребены под завалами дома Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Опомнившись, члены съёмочной группы вытаскивали операторов и ассистентов из пламени буквально за шиворот.

Не все опасности были обусловлены внешними факторами, случалось, что члены съёмочной группы начинали болеть. Особенно не повезло режиссёру Александру Серому.

В разгар съёмок — лейкемия Александру Серому поставили диагноз: лейкемия. Ему было тяжело работать, и иногда Данелия командовал за него Фото © Public Domain

Александр Серый и до того был не очень приспособлен к роли режиссёра. Ему сложно было повышать голос во время съёмок. Иногда он просто прятался в машину и сидел там, уединившись. Актёры подходили к нему и просили его выйти и крикнуть: "Камера. Мотор!"

Отомстили за то, что вышел в трусах Сцена, где актёры растираются снегом, была бойкотирована Леоновым, Вициным и Крамаровым. Разделся только Муратов (Алибабаевич) Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"

Во время съёмок этой сцены было очень холодно — минус 17 градусов. Леонов, Крамаров и Вицин решили не раздеваться, как их ни уговаривали. Муратов пришёл на место съёмок позже и поэтому ничего не знал о "заговоре". Он бодро разделся до плавок и выскочил на улицу. Остальным пришлось последовать его примеру. Крамаров вышел вслед за ним и в качестве мести хорошенько растёр его снегом. Вицин продолжил эстафету, устроив "снежный душ" Крамарову. Камера в этот момент работала и всё зафиксировала. Так и родилась одна из самых ударных сцен в фильме.

Не все трудности были связаны со съёмками. Самое интересное началось, когда фильм отказались пускать в прокат, потому что посчитали его слишком "серым" и "блатным".

Прокат фильма спас Брежнев, одобрив феню До Брежнева дошла информация о фильме, он посмотрел его на даче и сказал, что в нём нет ничего плохого, а феню знают даже дети Кадр фильма "Джентльмены удачи" / "Кинопоиск"