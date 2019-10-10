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Опубликовано 10 октября 2019, 14:11

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Фото © ТАСС / PA / Matt Crossick, Вікіпедія

Фото © ТАСС / PA / Matt Crossick, Вікіпедія

Награждение сразу двух писателей произошло из-за отмены вручения литературного Нобеля в прошлом году в связи со скандалом в Шведской академии.

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019 год — австрийский писатель Петер Хандке.

В сообщении Шведской академии говорится, что Токарчук получила премию "за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — "за оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".

Напомним, имя Ольги Токарчук среди возможных лауреатов называли и букмекеры. При этом они отдали предпочтение авторам из Канады — Энн Карсон и Маргарет Этвуд. Среди возможных кандидатов называли также российскую писательницу Людмилу Улицкую и автора цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.

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Александра Вишнякова
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