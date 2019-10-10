Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Фото © ТАСС / PA / Matt Crossick, Вікіпедія
Награждение сразу двух писателей произошло из-за отмены вручения литературного Нобеля в прошлом году в связи со скандалом в Шведской академии.
Watch the very moment the Nobel Prizes in Literature for 2018 and 2019 are announced.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
Presented by Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy.
#NobelPrize pic.twitter.com/q0KkCsBer9
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019 год — австрийский писатель Петер Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
В сообщении Шведской академии говорится, что Токарчук получила премию "за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — "за оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".
Напомним, имя Ольги Токарчук среди возможных лауреатов называли и букмекеры. При этом они отдали предпочтение авторам из Канады — Энн Карсон и Маргарет Этвуд. Среди возможных кандидатов называли также российскую писательницу Людмилу Улицкую и автора цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.