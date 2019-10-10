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Опубликовано 10 октября 2019, 17:28

Россияне не получат новый выходной в честь Пасхи

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Парламентарии посчитали, что из-за нового праздника повысится финансовая нагрузка на работодателей.

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о дополнительном выходном — Светлом пасхальном понедельнике. Инициатива была внесена на рассмотрение ещё в 2017 году.

Ответственный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект. В своём заключении члены комитета отметили, что работа в праздник должна оплачиваться в двойном размере, следовательно появление нового нерабочего дня увеличит нагрузку на работодателей.

Также отклонить инициативу порекомендовал Комитет Совета Федерации по социальной политике, где предположили возникновение конфликтов на межрелигиозной и межнациональной почве.

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Никита Никонов
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