Россияне не получат новый выходной в честь Пасхи

Парламентарии посчитали, что из-за нового праздника повысится финансовая нагрузка на работодателей.

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о дополнительном выходном — Светлом пасхальном понедельнике. Инициатива была внесена на рассмотрение ещё в 2017 году.

Ответственный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект. В своём заключении члены комитета отметили, что работа в праздник должна оплачиваться в двойном размере, следовательно появление нового нерабочего дня увеличит нагрузку на работодателей.