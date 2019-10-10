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Регион
Опубликовано 10 октября 2019, 23:26

Школьник с причёской Ибрагимовича вышел на поле "Лужников" в матче сборной

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Четвероклассник из Сосновоборска Прохор, который получил известность после скандала со своей причёской, похожей на ту, что носит Златан Ибрагимович, вывел судейскую бригаду матча Россия — Шотландия, который проходит в "Лужниках" в эти минуты.

Школьник вышел вместе с главным арбитром встречи Якобом Кехлетом из Дании.

Добавим, в эти минуты матч между сборными России и Шотландии продолжается в Москве. Пока что дружина Станислава Черчесова впереди — 3:0. Дублем отметился капитан сборной Артём Дзюба.

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Артур Белкин
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