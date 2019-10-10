Школьник с причёской Ибрагимовича вышел на поле "Лужников" в матче сборной
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Четвероклассник из Сосновоборска Прохор, который получил известность после скандала со своей причёской, похожей на ту, что носит Златан Ибрагимович, вывел судейскую бригаду матча Россия — Шотландия, который проходит в "Лужниках" в эти минуты.
Школьник вышел вместе с главным арбитром встречи Якобом Кехлетом из Дании.
Добавим, в эти минуты матч между сборными России и Шотландии продолжается в Москве. Пока что дружина Станислава Черчесова впереди — 3:0. Дублем отметился капитан сборной Артём Дзюба.