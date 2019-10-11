Девушка с 13 лет делает пластические операции, чтобы стать похожей на Барби
В ближайшем будущем она намерена удалить рёбра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.
19-летняя жительница Швеции Стефани Мюлик сделала десятки пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал Dni.ru.
Каждый год Стефани тратит около 168 тысяч шведских крон (более миллиона рублей. — Прим. Лайфа) на то, чтобы стать всё более похожей на детскую игрушку.
Свою первую пластическую операцию девушка сделала в 13 лет — увеличила губы. С того момента её не остановить. Почти ежемесячно Стефани делает инъекции филлера для губ, что обходится ей в 14,5 тысячи крон (чуть менее 100 тысяч рублей). Также она носит накладные ресницы и парики, чтобы выглядеть как Барби.
Недавно Стефани опубликовала коллаж из двух своих фото — 2015 и 2019 годов. Глядя на снимки, невозможно подумать, что это одна и та же девушка.
Кроме того, Стефани много времени проводит в спортзале, дабы сделать свою талию по-настоящему "кукольной". В ближайшем будущем шведка намерена удалить рёбра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.