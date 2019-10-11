Девушка с 13 лет делает пластические операции, чтобы стать похожей на Барби

В ближайшем будущем она намерена удалить рёбра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.

19-летняя жительница Швеции Стефани Мюлик сделала десятки пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал Dni.ru.

Фото © Instagram/blondiesteffi

Каждый год Стефани тратит около 168 тысяч шведских крон (более миллиона рублей. — Прим. Лайфа) на то, чтобы стать всё более похожей на детскую игрушку.

Свою первую пластическую операцию девушка сделала в 13 лет — увеличила губы. С того момента её не остановить. Почти ежемесячно Стефани делает инъекции филлера для губ, что обходится ей в 14,5 тысячи крон (чуть менее 100 тысяч рублей). Также она носит накладные ресницы и парики, чтобы выглядеть как Барби.

Недавно Стефани опубликовала коллаж из двух своих фото — 2015 и 2019 годов. Глядя на снимки, невозможно подумать, что это одна и та же девушка.

Фото © Instagram/blondiesteffi