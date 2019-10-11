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Регион
Опубликовано 11 октября 2019, 16:57

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Фото © Steffen Kugler / BPA via Getty Images

Фото © Steffen Kugler / BPA via Getty Images

Ежегодная встреча глав стран Азиатско-Тихоокеанского региона состоится 16–17 ноября в Сантьяго.

Никаких намёток по встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Чили, который пройдёт в середине ноября, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Будет вестись [работа]. Ещё есть время до саммита в Чили. Пока никаких прикидок, ничего нет, — сказал пресс-секретарь.

Ранее похожее заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков, заявив, что возможность встречи пока не прорабатывалась. При этом он отметил, что Россия никогда не отказывается от таких встреч.

В конце сентября стало известно, что Путин планирует принять участие в саммитах БРИКС и АТЭС в Южной Америке, которые пройдут 13–14 ноября в Бразилии и 16–17 ноября в Чили соответственно.

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Александр Юнашев
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