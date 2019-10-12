Blizzard забанила игроков на 1000 лет за поддержку протестующих в Гонконге
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Разработчик игр также аннулировал результаты одного из победителей кибертурнира за призыв к независимости города от Китая.
Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard оказался в центре политического скандала, хотя своими действиями, напротив, старался его избежать. В финале кибертурнира по игре Hearthstone игрок Чун Нг Вая призвал к освобождению Гонконга, тем самым высказав поддержку протестующим местным жителям.
Сотрудники Blizzard незамедлительно отреагировали на политическое высказывание и забанили игрока. А также удалили записи трансляций с ним, отстранили геймера на год от участия в турнирах по Hearthstone и лишили молодого человека всех заработанных призовых на турнире.
[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj— 🎃 Inven Global 🎃 (@InvenGlobal) October 6, 2019
@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g
Многие пользователи игры оказались возмущены столь суровым наказанием и поддержали геймера, начав также декларировать призывы в пользу гонконгских протестующих. Но больше всего досталось одной из университетских команд по Hearthstone. Во время трансляции игры молодые люди показали плакат с призывом освободить Гонконг и бойкотировать Blizzard. За что сразу получили бан до 3019 года.
Как сообщал Лайф, совершенно обратная ситуация сложилась с американским анимационным сериалом "Южный парк". Все его эпизоды оказались заблокированы на территории Китая из-за серии, где высмеивается цензура КНР.
Напомним, ранее политический скандал коснулся и компании Disney. Тысячи жителей Африки подписали петицию с требованием запретить компании Disney использовать слова "Акуна матата".