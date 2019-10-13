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Регион
Опубликовано 13 октября 2019, 01:21

Десять полицейских погибли при взрыве в Кении

В Кении не менее десяти полицейских погибли в результате взрыва на границе с Сомали. Об этом информирует Reuters со ссылкой на отчёт правоохранителей.

По имеющимся данным, самодельное взрывное устройство сработало, когда рядом проезжал автомобиль полиции. Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв, но в полиции Кении считают, что за ним стоит радикальная группировка "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодёжное движение моджахедов") — исламистская группировка, которая появилась в 2004 году на территории Сомали. С 2008-го её боевики периодически совершают террористические акты с использованием смертников, а также начинённых взрывчаткой автомобилей.

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Аннa Харитонова
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