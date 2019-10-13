В Госдуме ответили на заявление главы МИД Великобритании о "российской агрессии"

Член Комитета по международным делам Государственной думы РФ Антон Морозов прокомментировал заявление главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к "российской агрессии". Его слова приводит RT.

Рааб также отмечал, что альянсу нужен подход, который обеспечит возможность улучшения отношений с Москвой при определённых обстоятельствах.

По мнению Морозова, при оценке подобных высказываний необходимо исходить из интересов самой организации.

— Это касается в первую очередь чиновников, работающих в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого они и тиражируют мифические, выдуманные "угрозы" со стороны РФ, — указал он.

При этом парламентарий отметил, что существуют определённые вызовы, стоящие как перед НАТО, так и перед Россией.

— В частности, это касается борьбы с терроризмом. Здесь мы, безусловно, можем сотрудничать. Конечно, обмен разведывательными данными также представляет определённую ценность для НАТО. Они заинтересованы по факту в продолжении сотрудничества с РФ, если у нас есть точки соприкосновения, — резюмировал депутат.