Стильный, бодрый, сексуальный. Каким был Леонид Брежнев
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55 лет назад в 1964 году Леонид Брежнев возглавил Советский Союз. Он руководил государством до 1982 года. Брежневское время одни запомнили как застой, другие как "золотой век" советского государства. Генсека Брежнева часто изображают дряхлым старцем. Но таким он был лишь последние пару лет. Мы решили рассказать о другом Брежневе, которого легко можно назвать главным секс-символом СССР.
Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир
Модный Брежнев
Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян
Леонид Брежнев сменил на посту главы государства Никиту Хрущёва. И если прошлый генсек отличался народным или даже крестьянским образом — тут и косоворотка, и хлёсткие фразы про кузькину мать, — то вот Брежнев был импозантным и не стеснялся представать в ярких образах. Например, эта фотография 1971 года из Крыма выглядела так, словно сошла со страниц модных журналов. Даже в западной прессе отмечали, что Брежнев — стильный политик. Кстати, Брежнев был первым из советских руководителей, кто ввёл моду на тёмные солнцезащитные очки.
Брутальный Брежнев
Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир
Леонид Брежнев начал войну лейтенантом, а закончил генералом. И, по рассказам сослуживцев, он не был штабным работником, а участвовал в настоящих боях, где показал себя храбрым и отважным солдатом. А в 1943 году он был ранен в перестрелке. Став руководителем, Брежнев не утратил брутальности и часто выезжал на охоту. Её он очень любил. Сейчас фото с подстреленными животными многих бы шокировали, но Леонид Ильич не стеснялся позировать с трофеями.
Сексуальный Брежнев
Фото © Фотохроника ТАСС / Стужин Алексей
Брежневу приписывают множество любовниц и случайных связей, о которых знала в том числе и его супруга. Но терпеливо сносила все его похождения. Красоту Леонида Брежнева оценивали многие. Даже суровый Иосиф Сталин при первой встрече с Леонидом Ильичом сказал о нём: "Какой красивый молдаванин". Хотя, вопреки расхожему мнению, Брежнев был не молдаванином, а украинцем родом из Днепропетровской области.
Дерзкий Брежнев
Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир
По нынешним нормам, Леонид Ильич игнорировал правила здорового образа жизни. Он выпивал. Причём любимым его напитком была обычная водка "Зубровка". Однако пить он умел и никогда не напивался. Всю свою жизнь он курил. Для него выпускали персональную марку сигарет "Новость" в твёрдой пачке. А когда в последние годы курить ему запретили врачи, он просил своих коллег как можно больше дымить в его присутствии. Да и еду он любил простую и калорийную: вареники с капустой и жирный, наваристый борщ. Ну и, конечно, сало с чёрным хлебом.
Весёлый Брежнев
Фото © Фотохроника ТАСС / Виктор Кошевой и Владимир Мусаэльян
Даже оппоненты Леонида Ильича отмечали, что он был очень обаятельным и умел очаровывать собеседников. Как-то он затащил руководителя ФРГ Вилли Брандта в бассейн, одолжив ему свои резервные плавки. Президента США Никсона он лично прокатил по ухабам на подаренном ему "кадиллаке". А с госсекретарём Киссинджером вёл переговоры, стреляя по кабанам на охоте. Брежнев любил шутить и любил шутки о себе.
В эпоху застоя были очень распространены анекдоты про Брежнева. Например, такой: звонит телефон, Брежнев берёт трубку и говорит: "Дорогой Леонид Ильич слушает". Эти анекдоты Брежнев знал и часто рассказывал сам. За такое ироничное отношение к самому себе Леонид Ильич пользовался большой любовью среди жителей СССР.