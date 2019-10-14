Стильный, бодрый, сексуальный. Каким был Леонид Брежнев

Модный Брежнев

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Леонид Брежнев сменил на посту главы государства Никиту Хрущёва. И если прошлый генсек отличался народным или даже крестьянским образом — тут и косоворотка, и хлёсткие фразы про кузькину мать, — то вот Брежнев был импозантным и не стеснялся представать в ярких образах. Например, эта фотография 1971 года из Крыма выглядела так, словно сошла со страниц модных журналов. Даже в западной прессе отмечали, что Брежнев — стильный политик. Кстати, Брежнев был первым из советских руководителей, кто ввёл моду на тёмные солнцезащитные очки.

Брутальный Брежнев

Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир

Леонид Брежнев начал войну лейтенантом, а закончил генералом. И, по рассказам сослуживцев, он не был штабным работником, а участвовал в настоящих боях, где показал себя храбрым и отважным солдатом. А в 1943 году он был ранен в перестрелке. Став руководителем, Брежнев не утратил брутальности и часто выезжал на охоту. Её он очень любил. Сейчас фото с подстреленными животными многих бы шокировали, но Леонид Ильич не стеснялся позировать с трофеями.

Сексуальный Брежнев

Фото © Фотохроника ТАСС / Стужин Алексей

Брежневу приписывают множество любовниц и случайных связей, о которых знала в том числе и его супруга. Но терпеливо сносила все его похождения. Красоту Леонида Брежнева оценивали многие. Даже суровый Иосиф Сталин при первой встрече с Леонидом Ильичом сказал о нём: "Какой красивый молдаванин". Хотя, вопреки расхожему мнению, Брежнев был не молдаванином, а украинцем родом из Днепропетровской области.

Дерзкий Брежнев

Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир

По нынешним нормам, Леонид Ильич игнорировал правила здорового образа жизни. Он выпивал. Причём любимым его напитком была обычная водка "Зубровка". Однако пить он умел и никогда не напивался. Всю свою жизнь он курил. Для него выпускали персональную марку сигарет "Новость" в твёрдой пачке. А когда в последние годы курить ему запретили врачи, он просил своих коллег как можно больше дымить в его присутствии. Да и еду он любил простую и калорийную: вареники с капустой и жирный, наваристый борщ. Ну и, конечно, сало с чёрным хлебом.

Весёлый Брежнев

Фото © Фотохроника ТАСС / Виктор Кошевой и Владимир Мусаэльян