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Регион
Опубликовано 14 октября 2019, 13:10

Нобелевскую премию по экономике присудили за идеи по искоренению бедности

Денежная награда учёным в нынешнем году составляет порядка 900 тысяч долларов, но её разделят на троих.

Лауреатами неофициальной Нобелевской премии по экономике стали Абиджит Банерджи (Abhijit Banerjee), Эстер Дюфло (Esther Duflo) и Майкл Кремер (Michael Kremer). Они удостоены награды "За экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности".

Эстер Дюфло стала второй в истории женщиной — лауреатом неофициальной Нобелевской премии по экономическим наукам. В этом году победители получат девять миллионов шведских крон (порядка $915 тысяч).

Премия Шведского национального банка по экономике памяти Альфреда Нобеля является неофициальной, потому что Нобель в своём завещании от 1895 года экономистов не упоминал. Потомки учёного также данную номинацию не поддерживают.

Нобелевку по химии присудили за разработку литийионных батарей, а по медицине — за изучение механизмов кислородного голодания организма.

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Алёна Темирчиева
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