Нобелевскую премию по экономике присудили за идеи по искоренению бедности
Денежная награда учёным в нынешнем году составляет порядка 900 тысяч долларов, но её разделят на троих.
Лауреатами неофициальной Нобелевской премии по экономике стали Абиджит Банерджи (Abhijit Banerjee), Эстер Дюфло (Esther Duflo) и Майкл Кремер (Michael Kremer). Они удостоены награды "За экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности".
Finally! A woman wins the Nobel Prize in economics - for only the second time. 👏👏👏 #estherduflo, for work on poverty reduction. She shares it with her husband Abhijit Banerjee, and Michael Kremer. Good move on the 50th anniversary of the @NobelPrize in #economics. pic.twitter.com/82QG5L38Gv— Richard Dean (@richardradiodxb) October 14, 2019
Эстер Дюфло стала второй в истории женщиной — лауреатом неофициальной Нобелевской премии по экономическим наукам. В этом году победители получат девять миллионов шведских крон (порядка $915 тысяч).
Премия Шведского национального банка по экономике памяти Альфреда Нобеля является неофициальной, потому что Нобель в своём завещании от 1895 года экономистов не упоминал. Потомки учёного также данную номинацию не поддерживают.