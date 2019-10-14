Москалькова назвала мутантом убийцу 9-летней девочки из Саратова
Татьяна Москалькова. Фото © kremlin.ru
Также она выразила надежду, что преступник никогда не обратится к ней за помощью.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не занимается делами "мутантов", каковым она считает убийцу девятилетней Лизы из Саратова.
— Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью, — заявила Москалькова журналистам.
Напомним, Лиза пропала 9 октября по пути в школу. Девочку искали около тысячи человек, в ночь на 11 октября её нашли убитой в гаражах. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он уже сознался в содеянном и рассказал о причинах расправы над ребёнком. Вчера Лизу похоронили на Сторожевском кладбище, расположенном в пригороде Саратова.