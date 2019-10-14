Москалькова назвала мутантом убийцу 9-летней девочки из Саратова

Также она выразила надежду, что преступник никогда не обратится к ней за помощью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не занимается делами "мутантов", каковым она считает убийцу девятилетней Лизы из Саратова.

— Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью, — заявила Москалькова журналистам.