Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2019, 17:37

Москалькова назвала мутантом убийцу 9-летней девочки из Саратова

Татьяна Москалькова. Фото © kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Фото © kremlin.ru

Также она выразила надежду, что преступник никогда не обратится к ней за помощью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не занимается делами "мутантов", каковым она считает убийцу девятилетней Лизы из Саратова.

— Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью, — заявила Москалькова журналистам.

Напомним, Лиза пропала 9 октября по пути в школу. Девочку искали около тысячи человек, в ночь на 11 октября её нашли убитой в гаражах. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он уже сознался в содеянном и рассказал о причинах расправы над ребёнком. Вчера Лизу похоронили на Сторожевском кладбище, расположенном в пригороде Саратова.

BannerImage
Сусанна Витвинская
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar