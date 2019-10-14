В Госдуме рассказали, как заставить начальника заплатить сверхурочные

За такое нарушение работодателю могут грозить достаточно строгие меры наказания.

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что переработки в выходной или праздничный день должны оплачиваться в двойном размере. Он дал совет на случай, если начальник не заплатил сверхурочные.

— Если ему ничего не оплачивают, то это является нарушением трудового законодательства. Для этого есть трудовая инспекция, прокуратура, суд, — сказал парламентарий в беседе с телеканалом "Москва 24".

Нилов рекомендует в первую очередь обращаться именно в трудовую инспекцию. За неоплаченные сверхурочные работодателю могут грозить достаточно строгие меры наказания. Он пояснил, что речь идёт о крупных штрафах.