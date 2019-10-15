Эверест снова измерят — он мог стать ниже
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Официальная высота Эвереста составляет 8848 метров. По мнению специалистов, гора могла стать ниже из-за мощного землетрясения.
Китай и Непал договорились о совместном измерении Эвереста после того, как ряд геологов заявил, что самая высокая в мире вершина могла стать ниже из-за землетрясения 2015 года.
Как сообщает телеканал NDTV, соответствующая договорённость была достигнута во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Непала Бидхьи Деви Бхандари.
На данный момент официальная высота Эвереста составляет 8848 метров. В 2015 году в Непале прошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,8 балла. В результате стихийного бедствия погибло восемь тысяч человек. Учёные предположили, что из-за природного катаклизма Эверест мог стать ниже на три сантиметра.