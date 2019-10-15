Эверест снова измерят — он мог стать ниже

Официальная высота Эвереста составляет 8848 метров. По мнению специалистов, гора могла стать ниже из-за мощного землетрясения.

Китай и Непал договорились о совместном измерении Эвереста после того, как ряд геологов заявил, что самая высокая в мире вершина могла стать ниже из-за землетрясения 2015 года.

Как сообщает телеканал NDTV, соответствующая договорённость была достигнута во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Непала Бидхьи Деви Бхандари.