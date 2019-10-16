Швеция потратила €2 млн на поиск российской подлодки, а нашла сломанный буй

Руководство страны узнало о досадном происшествии лишь спустя год, когда парламент уже одобрил повышение расходов на поиск иностранных субмарин.

Шведская подводная лодка перепутала сигнал сломанного метеорологического буя с российской субмариной и спровоцировала проведение масштабной операции. Об инциденте сообщает издание Svenska Dagbladet.

В октябре 2014 года ВМС Швеции были брошены на поиск таинственной "российской подлодки", которая якобы находилась недалеко от Стокгольма. В Минобороны РФ возможность наличия субмарины в шведских территориальных водах отрицали, но к ним тогда не прислушались. Поисковая операция обошлась Швеции в 20 млн крон (1,8 млн евро).

Источник издания объяснил, что военнослужащих сбил с толку сигнал сломанного метеорологического буя — его по ошибке приняли за сигнал неизвестной подлодки.