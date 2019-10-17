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Опубликовано 17 октября 2019, 10:06

Гособвинение просит отпустить четырёх фигурантов дела "Зимней вишни" из СИЗО

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

Речь идёт о руководителе компании "Системный интегратор", инженере противопожарной системы, начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 и кемеровском пожарном.

Гособвинение во время заседания суда обратилось с предложением об изменении меры пресечения четырём из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Речь идёт о руководителе компании "Системный интегратор" Игоре Полозиненко, инженере противопожарной системы Александре Никитине, начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергее Генине и кемеровском пожарном Андрее Бурсине.

В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Игоря] Полозиненко, [Александра] Никитина, [Сергея] Генина и [Андрея] Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое, — цитирует обвинителя ТАСС.

Так, гособвинение просит отправить четырёх фигурантов под домашний арест, запретив им общение и пользование Интернетом, чтобы обвиняемые не смогли оказать давление на свидетелей или же повлиять на ход расследования.

Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Среди фигурантов уголовного дела, которым предъявлены обвинения, — экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, возглавлявший работы по тушению возгорания в ТЦ.

Ранее сообщалось, что Польша решила экстрадировать в Россию совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского, скрывшегося от следствия.

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София Алабина
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