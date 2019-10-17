По словам специалистов, очень эффективным является сквозное проветривание, при котором воздух в помещении полностью обновляется.

Лучшей профилактикой гриппа и ОРВИ является проветривание помещений, так как бактерии и вирусы погибают в холодном воздухе. Об этом агентству "Москва" сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

— Желательно проветривать дом и офис не реже чем раз в два часа, даже зимой — в минусовую температуру, — сказал специалист.

При этом чем на улице холоднее, тем эффективнее будет проветривание. По словам врача, для более успешной борьбы с вирусами можно устроить сквозняк, при котором воздух полностью обновляется. Также медик добавил, что на зиму стоит обязательно оставлять одну открывающуюся форточку или створку окна, если в помещении заклеены окна.

Во время проветривания больного нужно перевести в другое помещение, а если такой возможности нет, то рекомендуется хорошо укрыть его вместе с головой. Оптимальное время проветривания составляет 10–15 минут.