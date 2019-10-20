"Спортлото" в СССР. Как советские граждане выигрывали состояния

Идея открыть первую в СССР лотерею родилась в недрах Спорткомитета СССР. Её автор, зампредседателя Виктор Ивонин, долго сомневался, соответствует ли идея денежной игры социалистическим нормам. Власти нашли компромисс — половину выручки от продаж билетов они отправили на развитие спорта в Союзе. Другую половину делили между собой счастливчики.

Первая лотерея называлась "6 из 49". И её правила были просты: нужно было угадать от трёх до шести цифр. Начавшись как эксперимент в Москве, "Спортлото" превратилось в эпидемию. Географию лотереи начали стремительно расширять, и уже через пару лет в неё играло до 70% жителей всего СССР.

Первый крупный выигрыш разыграли 20 октября 1970 года. На кону стояли 5000 рублей. При средней зарплате в 115 рублей это была огромная сумма. Можно было купить трёхкомнатную квартиру, машину "Москвич" или 60 пар женской обуви.