"Спортлото" в СССР. Как советские граждане выигрывали состояния
49 лет назад, 20 октября 1970 года, в Москве провели самый первый розыгрыш спортивной лотереи. До этого ничего подобного в СССР не существовало. Игру транслировали по телевизору. А взволнованные жители Страны Советов с замиранием сердца следили за номерами. Уже через несколько месяцев начался самый настоящий ажиотаж вокруг "Спортлото". Мы расскажем три истории победителей.
Фото © Игоря Уткина и Александра Яковлева / Фотохроника ТАСС, © wikipedia
Как появилось "Спортлото"
Фото © Столото
Идея открыть первую в СССР лотерею родилась в недрах Спорткомитета СССР. Её автор, зампредседателя Виктор Ивонин, долго сомневался, соответствует ли идея денежной игры социалистическим нормам. Власти нашли компромисс — половину выручки от продаж билетов они отправили на развитие спорта в Союзе. Другую половину делили между собой счастливчики.
Первая лотерея называлась "6 из 49". И её правила были просты: нужно было угадать от трёх до шести цифр. Начавшись как эксперимент в Москве, "Спортлото" превратилось в эпидемию. Географию лотереи начали стремительно расширять, и уже через пару лет в неё играло до 70% жителей всего СССР.
Первый крупный выигрыш разыграли 20 октября 1970 года. На кону стояли 5000 рублей. При средней зарплате в 115 рублей это была огромная сумма. Можно было купить трёхкомнатную квартиру, машину "Москвич" или 60 пар женской обуви.
Первая победительница
Кадр из видео YouTube /мастерская СТОП-КАДР
Такое богатство получила экономист из Москвы Людмила Морозова. Женщина угадала все шесть цифр. Причём это была её первая покупка. 35-летняя женщина возвращалась после работы домой. И возле станции метро "Добрынинская" остановилась у ларька. Купила два билета: один — себе, один — 11-летней дочке. Дочь подошла к делу серьёзно. Взяла мешочек с бочонками лото, встряхнула, достала первые шесть цифр и расставила на билете. Они и сыграли. Дочь потребовала скромную долю в выигрыше, попросив купить только велосипед.
Первый рекордный выигрыш
Фото © Игоря Уткина и Александра Яковлева / Фотохроника ТАСС
Уже в пятом розыгрыше рекорд в 5000 призовых рублей побили. Московский шофёр Анатолий Серов оформил победный дубль. Выиграв дважды по 3018 рублей. Водитель купил 10 карточек. Восемь отдал на заполнение дочери, а две заполнил сам. В этот раз повезло не ребёнку, а родителю. Две карточки, которые Анатолий заполнил сам, выиграли. Мужчина разработал особый победный метод — он открыл календарь и поочерёдно вписал в игровой билет даты суббот. А после добавил к каждому билету цифру 2 — так как в комнате они сидели вдвоём с дочкой. Первые 30 рублей из выигрыша Анатолий потратил, чтобы купить ещё 100 карточек лотереи.
Крупнейший куш в советской истории
В павильоне "Машиностроение" — автоматы продажи горячих напитков, газированной воды, карточек "Спортлото", спроектированные конструкторским бюро "Легмаш". Внизу слева — макет комплекса различных автоматов. Фото © Кулешов Николай / Фотохроника ТАСС
Это случилось в 1985 году. Среднюю зарплату советского работника за 40 лет, или 60 тысяч 680 рублей выиграл электрик из Душанбе Сергей Михайлов. Причём эту победу душанбинец заслужил. Тиражи "Спортлото" разыгрывали каждые 10 дней, и Сергей не пропускал ни одной игры. Начиная с 1973 года он покупал все билеты.
В каждом билете он отмечал одни и те же цифры: 1; 5; 10; 21; 25. Но удача редко приносила ему больше десяти рублей. Из своего баснословного выигрыша 1000 рублей Сергей пообещал перечислить в Фонд мира. Остальное потратил на свою семью: жену и двух дочек.