Суд освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу "Зимней вишни"

Арест для них изменили на "запрет определённых действий" — новую меру пресечения, которая была введена в России весной 2018-го.

Кемеровский суд освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Остальным фигурантам на три месяца продлили арест.

Ранее гособвинение попросило смягчить меру пресечения руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и кемеровскому пожарному Андрею Бурсину. Трое из них выйдут из СИЗО 26 октября, а Бурсин — 6 декабря.

Меру пресечения для них изменили на "запрет определённых действий" —законодательную новинку, которая была введена в России весной 2018-го. В соответствии с поправками, на усмотрение суда подозреваемых могут ограничить в действиях — например, запретить выходить в определённые периоды времени за пределы жилого помещения или находиться в определённых местах. Самый известный пример применения этого ограничительного механизма — дело сестёр Хачатурян. В сентябре 2018 года содержание в СИЗО всем троим фигуранткам было заменено на запрет определённых действий.

Остальным фигурантам — Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву, Сергею Антюшину — продлили арест до 26 января.