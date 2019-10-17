Выдающемуся физику Исааку Халатникову исполнилось 100 лет
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Он внёс большой вклад в изучение космологии. Его работы по квантовой электродинамике легли в основу современной квантовой теории поля.
Советскому и российскому физику Исааку Халатникову исполнилось 100 лет. Он был учеником великого Льва Ландау, вместе с другими учёными решил уравнение гравитации Эйнштейна и вырастил целое поколение физиков, сообщает "360".
С юбилеем Исаака Халатникова поздравил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он отметил, что учёный внёс большой вклад в развитие науки, и передал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.
В честь юбилея физика-теоретика имя Исаака Халатникова присвоят общеобразовательной школе № 75 в Черноголовке.
Исаак Халатников вместе с Ландау разработал теорию сверхтекучести и проводил исследования по основам квантовой электродинамики. Широкую известность получил после того, как вместе с коллегами разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна. В конце 40-х — начале 50-х в составе группы теоретиков выполнял расчёты ядерного и термоядерного оружия, за что получил Сталинскую премию.