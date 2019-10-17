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Регион
Опубликовано 17 октября 2019, 18:39

Потерявшая семью в "Зимней вишне" отреагировала на освобождение фигурантов дела

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

Ранее четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ освободили из-под стражи.

Жительница Кемерова Евгения Захарова, которая потеряла при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" мужа и дочь, рассказала Лайфу, что не согласна с решением кемеровского суда, который отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых.

Они должны сидеть, считаю решение неправильным. Конечно, этих людей надо наказать, потому что они не выполняли свою работу. Почему те, кто действительно заслуживает наказания, не сидят? Потому что у них много денег, — считает женщина.

По мнению Евгении Захаровой, каждый из обвиняемых должен провести за решёткой не менее десяти лет. Женщина считает, что из-за трусости должностных лиц пострадали невинные дети.

Я работаю фельдшером, от меня тоже зависит человеческая жизнь, меня тоже могут обвинить, меня тоже могут посадить. Им сказали, что там [в ТЦ] дети, и никто не пошёл, все струсили. Трусость тоже должна быть наказана. Потому что свою работу надо знать, — добавила Захарова.

Напомним, ранее кемеровский суд освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Остальным фигурантам на три месяца продлили арест.

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Сусанна Витвинская
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