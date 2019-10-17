Потерявшая семью в "Зимней вишне" отреагировала на освобождение фигурантов дела

Ранее четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ освободили из-под стражи.

Жительница Кемерова Евгения Захарова, которая потеряла при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" мужа и дочь, рассказала Лайфу, что не согласна с решением кемеровского суда, который отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых.

— Они должны сидеть, считаю решение неправильным. Конечно, этих людей надо наказать, потому что они не выполняли свою работу. Почему те, кто действительно заслуживает наказания, не сидят? Потому что у них много денег, — считает женщина.

По мнению Евгении Захаровой, каждый из обвиняемых должен провести за решёткой не менее десяти лет. Женщина считает, что из-за трусости должностных лиц пострадали невинные дети.

— Я работаю фельдшером, от меня тоже зависит человеческая жизнь, меня тоже могут обвинить, меня тоже могут посадить. Им сказали, что там [в ТЦ] дети, и никто не пошёл, все струсили. Трусость тоже должна быть наказана. Потому что свою работу надо знать, — добавила Захарова.