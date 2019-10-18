Все смеялись над её весом, но теперь она в "Холостяке": 10 фото звезды "Физрука"

В новом сезоне телешоу "Холостяк" список красавиц, готовых сразиться за внимание мужчины, пополнился и Полиной Гренц, пишет телеграм-канал Super

Девушка настроена решительно, потому как это отличный способ найти своего парня мечты. И её конкуренткам можно только посочувствовать

Ведь с решительностью и целеустремлённостью у Полины всё в порядке — после съёмок в "Физруке" девушка быстро похудела

Превратившись из милой толстушки в шикарную девушку, за благосклонность которой все мужчины готовы пойти на многое

Тем более нельзя забывать, что Полина теперь не только актриса, но и популярный блогер, на инстаграм которой подписано 774 тысячи человек

Звезда "Физрука" выложила в Сеть эротическую фотосессию