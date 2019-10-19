Жители Сантьяго оказались возмущены повышением стоимости проезда в метро, участились акты вандализма.

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны из-за протестов и массовых беспорядков, вызванных повышением стоимости проезда в метро. Отмечается, что главной причиной введения ограничительных мер стали именно участившиеся акты вандализма в городе.

— Дорогие соотечественники, в связи с множественными и серьёзными актами вандализма в отношении станций метро... я объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо, — сказал он в видеообращении, которое транслировалось в его твиттере.

Отмечается также, что из-за протестов метро Сантьяго будет закрыто на выходных.

Напомним, что протесты вспыхнули в Сантьяго после того, как стоимость проезда в метро выросла в несколько раз. Протестующие сожгли несколько станций метро и офисных зданий в столице. Также погромам подверглись магазины. В ходе беспорядков недовольные подорожанием транспорта граждане также жгли автобусы и баррикады, атаковали стражей правопорядка.