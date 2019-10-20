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Регион
Опубликовано 20 октября 2019, 12:04

Слуцкий выдал лучший старт сезона за всю историю "Витесса". Круче только "Аякс"

Фото © Twitter/MijnVitesse

Фото © Twitter/MijnVitesse

В десяти первых матчах чемпионата Нидерландов команда из Арнема набрала 23 очка и идёт третьей.

Накануне нидерландский футбольный клуб "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Венло" со счётом 4:0. Эта победа стала для команды из Арнема четвёртой подряд. Благодаря отличной серии "Витесс" взобрался на третье место в Эредивизи.

Турнирная таблица Эредивизи. Фото © eredivisie.nl

Турнирная таблица Эредивизи. Фото © eredivisie.nl

У команды Слуцкого 23 очка после 10 матчей — это клубный рекорд, сообщает Nu.nl. В сезоне 2000/2001 "Витесс" после того же количества матчей сумел набрать 22 очка. В нынешнем чемпионате Нидерландов больше баллов только у "Аякса". ПСВ располагается выше "Витесса" за счёт победы в личной встрече.

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Дмитрий Садылко
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