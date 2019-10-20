Слуцкий выдал лучший старт сезона за всю историю "Витесса". Круче только "Аякс"

Накануне нидерландский футбольный клуб "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Венло" со счётом 4:0. Эта победа стала для команды из Арнема четвёртой подряд. Благодаря отличной серии "Витесс" взобрался на третье место в Эредивизи.

У команды Слуцкого 23 очка после 10 матчей — это клубный рекорд, сообщает Nu.nl. В сезоне 2000/2001 "Витесс" после того же количества матчей сумел набрать 22 очка. В нынешнем чемпионате Нидерландов больше баллов только у "Аякса". ПСВ располагается выше "Витесса" за счёт победы в личной встрече.