Власти Чили задействовали армию против протестующих
Протестующие закидывают чилийских военных дымовыми шашками. Фото © ТАСС / EPA / ELVIS GONZALEZ
В результате массовых беспорядков в Сантьяго за минувшие сутки погибло три человека.
Власти Чили привлекли армию для разгона протестных акций в столице страны, борьбы с вандалами и соблюдения гражданами режима комендантского часа в столице. Как сообщает местное издание El Mostador, военнослужащие сразу же приступили к жёстким задержаниям и столкновениям с манифестантами.
В то же время губернатор Сантьяго Карла Рубилар сообщила журналистам, что в результате действий погромщиков за последние сутки погибло три человека. Вандалы разграбили один из местных супермаркетов, а после подожгли его. В результате пожара два человека сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, но позже умер и он.
Как сообщал Лайф, из-за массовых акций протестов в Чили, вызванных многократным увеличением стоимости проезда в столичном метро, а также из-за участившихся случаев вандализма в ходе митингов, власти приняли решение ввести в столице страны комендантский час.