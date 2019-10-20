Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно

Все они связаны с периодом развала Советского Союза и действиями неких известных людей, которых он отказался назвать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине. Своими воспоминаниями он поделился в интервью телеканалу "Россия-1".

— Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повели себя в той ситуации, — сказал глава МИД РФ.