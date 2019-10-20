Почти полторы тысячи протестующих задержаны в Чили за сутки, есть жертвы
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Из-за произошедшего в ходе массовых беспорядков в Чили пожара в одном из супермаркетов погибло четыре человека, информируют пожарные службы страны.
В МВД сообщили, что за прошедшую ночь в стране зафиксировано 103 акта насилия. Глава Минздрава рассказал о 208 пострадавших. Свыше 700 человек задержаны за нарушение комендантского часа. Радиостанция BioBio со ссылкой на прокуратуру заявляет о 1400 задержанных за сутки.
Причиной начавшихся беспорядков стало намерение властей государства повысить цену за проезд в метро на 30 песо. После этого страну охватили протесты, а президент Чили Себастьян Пиньера был вынужден отказаться от повышения стоимости билета.