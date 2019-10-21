Слуцкий назвал руководство "Ротора" дебилами

Российский специалист Леонид Слуцкий, который имеет собственную футбольную академию в родном Волгограде, поругался с руководством ФК "Ротор". Всё дело в том, что они предложили ему объединить силы и создать общую академию для детей, которая была необходима клубу для выступлений в ФНЛ. Наставник "Витесса" согласился и даже давал деньги на зарплаты тренерам, экипировку, делился своей методикой и делал дополнительные турниры. А потом они потребовали, чтобы его академия выступала под именем "Ротор", что задело Леонида Викторовича.

— Если бы мы изначально сделали совместный проект, где я не фигурировал в названии, тогда окей, но турнир был организован за мой счёт, ребята поехали как школа Слуцкого. При чём тут "Ротор" вообще? — об этом он рассказал youtube-каналу "Красава". — Потом они мне сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счёт "Ротора", а они уже сами будут решать, оплачивать или не оплачивать поездку... Это как? Они мне позволили мои же деньги занести великодушно им на счёт для их же пользования! Тут уже я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень!