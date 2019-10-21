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Регион
Опубликовано 21 октября 2019, 14:48

Слуцкий назвал руководство "Ротора" дебилами

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главный тренер голландского клуба "Витесс" Леонид Слуцкий рассказал о причинах конфликта с футбольным клубом "Ротор" из Волгограда.

Российский специалист Леонид Слуцкий, который имеет собственную футбольную академию в родном Волгограде, поругался с руководством ФК "Ротор". Всё дело в том, что они предложили ему объединить силы и создать общую академию для детей, которая была необходима клубу для выступлений в ФНЛ. Наставник "Витесса" согласился и даже давал деньги на зарплаты тренерам, экипировку, делился своей методикой и делал дополнительные турниры. А потом они потребовали, чтобы его академия выступала под именем "Ротор", что задело Леонида Викторовича.

— Если бы мы изначально сделали совместный проект, где я не фигурировал в названии, тогда окей, но турнир был организован за мой счёт, ребята поехали как школа Слуцкого. При чём тут "Ротор" вообще? — об этом он рассказал youtube-каналу "Красава". Потом они мне сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счёт "Ротора", а они уже сами будут решать, оплачивать или не оплачивать поездку... Это как? Они мне позволили мои же деньги занести великодушно им на счёт для их же пользования! Тут уже я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень!

Также он назвал руководителей "Ротора" дебилами и отметил, что у них слишком много власти.

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Кира Громова
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