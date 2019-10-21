Темнокожие американцы-геи были избиты в ночном клубе в Хорватии из-за тверка

Нападавшие с места происшествия скрылись. Избитых американцев доставили в больницу.

В хорватском городе Задар в ночь на 20 октября местные жители избили двух американских темнокожих военных, которые станцевали тверк в ночном клубе и не скрывали своих гомосексуальных наклонностей. Как сообщает портал Index.hr, они сами были изрядно пьяны. Нападавшие скрылись и пока не обнаружены.

— Никогда в жизни я не чувствовал себя так беспомощно. Казалось, нас не хотели отпускать живыми, — прокомментировал один из пострадавших.

Посольство США в Загребе прокомментировало происшествие и осудило нападавших, а также пообещало оказать всяческое содействие жертвам насилия, отмечает издание. Ведётся следствие.

Американцев доставили в больницу, где они находились под охраной и получили медицинскую помощь, а накануне вечером пострадавшие вылетели на родину.