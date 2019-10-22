Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского и сигарет

По мнению парламентария, подобные товары навязывают детям идеалы взрослой вульгарности с ранних лет, при этом в них не содержится алкоголь или же никотин. Не прошёл Милонов и мимо детской косметики и татуировок, которые с первых лет внушают представления об искажении внешности.