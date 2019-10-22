Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского и сигарет
По мнению парламентария, подобные товары навязывают детям идеалы взрослой вульгарности с ранних лет.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в своём письме к главе Минпромторга Денису Мантурову предложил ограничить в России продажу детского шампанского и сигарет, сообщает РИА "Новости".
По мнению парламентария, подобные товары навязывают детям идеалы взрослой вульгарности с ранних лет, при этом в них не содержится алкоголь или же никотин. Не прошёл Милонов и мимо детской косметики и татуировок, которые с первых лет внушают представления об искажении внешности.
— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников, — написал Милонов.