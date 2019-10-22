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Регион
Опубликовано 22 октября 2019, 03:42

Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского и сигарет

По мнению парламентария, подобные товары навязывают детям идеалы взрослой вульгарности с ранних лет.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в своём письме к главе Минпромторга Денису Мантурову предложил ограничить в России продажу детского шампанского и сигарет, сообщает РИА "Новости".

По мнению парламентария, подобные товары навязывают детям идеалы взрослой вульгарности с ранних лет, при этом в них не содержится алкоголь или же никотин. Не прошёл Милонов и мимо детской косметики и татуировок, которые с первых лет внушают представления об искажении внешности.

В данной связи прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников, — написал Милонов.

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