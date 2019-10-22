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Регион
Опубликовано 22 октября 2019, 17:20

Стало известно, когда в Россию придёт "Чёрная пятница"

В акции примет участие около сотни крупных интернет-компаний, таких как Ozon, eBay, Wildberries, "М.Видео", "Эльдорадо", "Техпорт" и другие.

Крупная онлайн-распродажа "Чёрная пятница" на территории России пройдёт с 28 ноября по 1 декабря. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Ожидается, что в акции в этом году примет участие около 100 крупных интернет-компаний, таких как Ozon, eBay, Wildberries, "М.Видео", "Эльдорадо", "Техпорт", и других.

Как известно, в России "Чёрная пятница" обычно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций и Ассоциация компаний интернет-торговли, а на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли и компания Black Friday.

Ранее Сбербанк рассказал, сколько клиенты потратили во время акции "Чёрная пятница" в 2018 году.

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София Алабина
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