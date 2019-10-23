Кофеманы оказались в зоне риска осенью
Чрезмерное употребление бодрящего напитка делает организм уязвимым для вирусов и бактерий.
Риск заболеть гриппом или ОРВИ в сезон простуд наиболее высок у любителей кофе. С чем это связано, объяснил главный специалист по первичной медпомощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
— Кофеин активно выводит воду из организма, а обезвоживание снижает иммунитет. Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры, — посоветовал врач в беседе с агентством "Москва".
Вместо кофе и крепкого чая также можно пить свежие соки. Как отметил Тяжельников, чрезмерное употребление содержащих кофеин напитков в сезон простуд делает организм уязвимым для вирусов и бактерий. К снижению иммунитета также может привести недосыпание.
Главные советы врача: не переусердствовать с кофеином, включить в рацион овощи и фрукты, высыпаться и сделать прививку.
Ранее сообщалось, что традиционный для осеннего периода так называемый сезон гриппа и ОРВИ в этом году пришёл в Россию на две недели раньше, чем в прошлом. В Минздраве отметили, что за период с начала вакцинации прививки от гриппа сделали более 33 миллионов россиян, в том числе девять миллионов детей.