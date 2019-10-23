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Регион
Опубликовано 23 октября 2019, 14:49

Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира

Фото © Sergei Fadeyechev, TASS News Agency Pool Photo via AP

Фото © Sergei Fadeyechev, TASS News Agency Pool Photo via AP

Их встреча состоялась на полях саммита "Россия — Африка", который сегодня проходит в Сочи.

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.

— Хотел бы ещё раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке, — сказал Путин в ходе двусторонней встречи на полях саммита "Россия — Африка".

Напомним, в Сочи проходит экономический форум "Россия — Африка", на который прибыли делегации из 12 африканских стран. Лайф вёл прямую трансляцию с пленарного заседания.

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Анастасия Жидких
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