Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира
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Их встреча состоялась на полях саммита "Россия — Африка", который сегодня проходит в Сочи.
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.
— Хотел бы ещё раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке, — сказал Путин в ходе двусторонней встречи на полях саммита "Россия — Африка".
Напомним, в Сочи проходит экономический форум "Россия — Африка", на который прибыли делегации из 12 африканских стран. Лайф вёл прямую трансляцию с пленарного заседания.