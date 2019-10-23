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Регион
Опубликовано 23 октября 2019, 17:00

Депутат Плетнёва заступилась за домашних тиранов: Кто деньги будет зарабатывать?

Тамара Плетнёва. Фото © Официальный сайт ГД РФ

Тамара Плетнёва. Фото © Официальный сайт ГД РФ

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей говорит, что представительниц слабого пола бить нельзя, но всё-таки "люди быстро мирятся".

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва дала неоднозначную оценку законопроекту о домашнем насилии. Она посчитала слишком строгими предложенные в документе меры для защиты жертв от семейных тиранов.

— Конечно, оставить без внимания эту тему нельзя, но как в Америке — тоже нельзя. У них свои представления о семье и об ордерах. С одной стороны, нельзя женщин бить. С другой — у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать? — сказала парламентарий в беседе с РБК.

При этом Лайфу комментировать своё высказывание депутат отказалась.

Как ранее писал Лайф, президентский Совет по правам человека предложил внести ряд изменений в законопроект о домашнем насилии, среди которых запрет обидчику подходить к своей жертве ближе 10 метров и его выселение из дома.

К слову, Плетнёва и ранее делала неоднозначные заявления относительно домашнего насилия. Так, комментируя результаты опроса ВЦИОМа о том, что половина россиянок опасается стать жертвой насилия в семье, она заявила: "У меня проблема домашнего насилия не стоит, у вас — не знаю". А в ответ на просьбу оценить ситуацию с актёром Маратом Башаровым, который избил свою жену, Плетнёва ответила: "Избил жену? Ну и что теперь?"

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Алёна Темирчиева
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