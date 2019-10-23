Поход на "Джокера" вдохновил депутатов сократить время рекламы в кинотеатрах

По словам парламентария, сейчас зрителям порой приходится ждать начала фильма по полчаса.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок выдвинул на обсуждение тему максимального времени, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда в Петербурге".

По словам Четырбока, сейчас общепринятого стандарта нет, поэтому в некоторых кинотеатрах крутят рекламные ролики по 5–7 минут, а где-то и по полчаса.

— Мы хотим прописать некие максимальные значения. 20 минут — это максимальное время, которое может быть затрачено на рекламу перед началом сеанса. Сейчас ограничений нет. Мы выяснили, что в некоторых кинотеатрах реклама длится по 35 минут. Эти данные меня немного шокировали, — заявил он.

При этом Четырбок отметил, что о показе рекламы до начала фильма в законе ничего не сказано, поэтому "недобросовестные предприниматели сразу же начинают делать деньги". Фактически человека ставят в безвыходную ситуацию, когда он в ожидании ленты вынужден смотреть рекламные ролики.

Парламентарий объяснил, что на данную инициативу депутатов вдохновил нашумевший фильм Тодда Филлипса.

— Если я иду на "Джокера", то я иду на "Джокера". Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно, — заключил депутат.