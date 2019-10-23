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Регион
Опубликовано 23 октября 2019, 20:48

Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь

Англичанка сделала фото на тепловизионную камеру, и снимок показал странное пятно у неё на груди.

Англичанка узнала, что у неё рак молочной железы, после посещения музея "Камера-обскура и мир иллюзий" в Шотландии, сообщает газета Daily Mirror.

41-летняя Бал Джилл вместе с семьёй гуляла по музею и попала в комнату, где была установлена тепловизионная камера, на которую они решили сфотографироваться. На снимках женщина увидела у себя на груди подозрительное пятно.

— Мы убедились, что у других такого нет. Нам это показалось странным. Я сфотографировала себя в экране и продолжила бродить по оставшейся части музея, — сказала она.

Через несколько дней женщина вспомнила про фото и решила поискать в Интернете объяснение пятну со снимка. После чего она обратилась в больницу, и ей диагностировали рак на ранней стадии.

Англичанка уже перенесла две операции и готовится к третьей.

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Анастасия Жидких
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