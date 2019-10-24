Футболист "Витесса" устроил перепалку со Слуцким на тренировке
Фото © Instagram/leonid.slutsky
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур вступил в перепалку с главным тренером команды Леонидом Слуцким, сообщает издание AD.
По его информации, футболист в ходе тренировки сначала конфликтовал с другим игроком — Джей-Роем Гротом. В перепалку вступали и другие игроки. Это стало для Слуцкого поводом удалить Базура с тренировки.
— Отвали, я не хочу играть за твою команду, — сказал Базур. При этом в оригинале фраза звучит несколько грубее.
Информацию о конфликте уже подтвердили в клубе.