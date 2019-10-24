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Регион
Опубликовано 24 октября 2019, 04:57

Футболист "Витесса" устроил перепалку со Слуцким на тренировке

Фото © Instagram/leonid.slutsky

Фото © Instagram/leonid.slutsky

Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур вступил в перепалку с главным тренером команды Леонидом Слуцким, сообщает издание AD.

По его информации, футболист в ходе тренировки сначала конфликтовал с другим игроком — Джей-Роем Гротом. В перепалку вступали и другие игроки. Это стало для Слуцкого поводом удалить Базура с тренировки.

Отвали, я не хочу играть за твою команду, — сказал Базур. При этом в оригинале фраза звучит несколько грубее.

Информацию о конфликте уже подтвердили в клубе.

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