Священник на каждую службу приводит бездомных собак, и на то есть веская причина

В бразильском городе Гравата в последние годы резко сократилось количество бродячих собак. И произошло это не из-за отлова бездомных животных, а из-за отца Жуана. Сам он большой любитель животных, а собаки всегда занимали в его сердце особое место. Поэтому падре начал приглашать пёсиков в церковь, где они заняли другое особое место — возле алтаря, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / Maria Lindomar Barbosa Barbosa

Отец Жуан считает, что все заслуживают нашей заботы и доброты, особенно животные, которым не повезло в этой жизни. Поэтому на каждую службу падре приглашает бродячих собак, устраивая их в первом ряду. Пёсики всегда ведут себя прилично, но ничто не способно встать между ними и обнимашками. Поэтому часто они просят ласки у прихожан или самого отца Жуана.

Фото © Facebook / Maria Lindomar Barbosa Barbosa

Им всегда будет позволено заходить и спать здесь, есть и пить, просить защиты и безопасности. Ведь это божий дом, а они — создания божьи Жуан Пауло Араужо Гомес

Фото © Facebook / Padre João Paulo

Нельзя просидеть несколько часов, глядя на игривых и забавных собак, и не взять одну себе домой. Такие добрые поступки пришлись по нраву многим жителям Граваты, поэтому бездомные пёсики стали редким явлением на улицах города. Примеру отца Жуана последовали и другие священнослужители Бразилии, а затем и других стран. В комментариях к фото в фейсбуке отца Жуана часто отмечаются его коллеги из Германии.

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