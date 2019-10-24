Комитет Госдумы поддержал штрафы за продажу смартфонов без российского ПО
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Инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков.
За продажу компьютеров, смартфонов и умных телевизоров без предварительно установленного российского программного обеспечения (ПО) могут ввести штрафы. Соответствующий законопроект поддержал в четверг Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству и рекомендовал его к принятию в первом чтении.
За нарушения документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.
Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв. Инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков на рынке информационных технологий.
Законопроект может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.
Как уже сообщал Лайф, сама инициатива была внесена в Госдуму ещё летом. В пояснительной записке сообщается, что законопроект не предусматривает запрета иностранных сервисов, а лишь одобряет предоставление максимального удобства для российских пользователей с помощью отечественных программ и сервисов.