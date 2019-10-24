Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
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Согласно законопроекту, расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей.
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В случае окончательного принятия документа с 1 января 2020 года МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей в месяц, что эквивалентно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
— Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, — говорится в пояснительной записке.
Согласно пояснительным документам к законопроекту, повышение будет дифференцированным с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.
Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей. Также в законопроекте отмечается, что дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.
Как сообщал Лайф, ранее правительство также поддержало повышение МРОТ на 850 рублей. По подсчётам специалистов Минтруда, это повышение затронет 3,2 миллиона человек. В половине случаев это бюджетные работники.