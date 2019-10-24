Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Согласно законопроекту, расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей.

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В случае окончательного принятия документа с 1 января 2020 года МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей в месяц, что эквивалентно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.

— Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, — говорится в пояснительной записке.

Согласно пояснительным документам к законопроекту, повышение будет дифференцированным с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей. Также в законопроекте отмечается, что дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.