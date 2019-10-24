Госдума поддержала проект об обязательном горячем питании школьников
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Инициативу ранее одобрили президент РФ Владимир Путин и российское правительство.
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов. Авторами этой инициативы стали спикеры двух палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
В документе закреплены принципы понятия "здоровое питание". Отмечается, что инициативу поддержали президент России Владимир Путин и российское правительство.
Ранее сообщалось, что в российских школах появятся образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни.