Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности из-за аварии

Он признал, что был участником ДТП, однако сообщил, что сбитый мотоциклист пострадал нетяжело.

Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко для привлечения его к ответственности по делу о ДТП. Соответствующее постановление поддержало 329 парламентариев, трое выступили против, один воздержался.

— ГД постановляет: дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Герасименко Николая Фёдоровича и направление в суд возбуждённого в отношении него дела об административном правонарушении, — говорится в документе.

Герасименко подтвердил, что летом попал в ДТП в Москве. Он сбил мотоциклиста. По словам парламентария, значительных травм у пострадавшего не было. Герасименко заявил, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. Депутату может грозить штраф в размере от десяти до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.