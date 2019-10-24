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Опубликовано 24 октября 2019, 19:44

Москвич решил отсудить у Mercedes-Benz Fashion Week 500 миллионов "за избиение"

Фото © LIFE&nbsp;

Фото © LIFE 

Устроитель конкурсов красоты и начинающий музыкальный продюсер намерен добиться компенсации за подпорченные здоровье и репутацию.

Москвич собирается отсудить 500 миллионов рублей у организаторов Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Валерий Булыгин заявил Лайфу, что 19 октября на мероприятии в столичном выставочном зале "Манеж" его избили охранники.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По словам молодого человека, его попросили покинуть мероприятие якобы без каких-либо причин. После его отказа два охранника применили силу. По словам Валерия, его ударили каким-то тупым предметом. Булыгин утверждает, что у него тяжёлый перелом ключицы со смещением. Врачи поставили ему штифт, сейчас он находится в больнице им. Юдина.

Собеседник Лайфа заявил, что его адвокат уже готовит иск против организаторов Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Неделя моды проходила в Манеже с 15 по 19 октября. Лайф транслировал специальный показ Вячеслава Зайцева "Москва и москвичи" в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.

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Алёна Темирчиева
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