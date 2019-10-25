Исследователи из США испытали новый препарат против вируса гриппа, пишет Science Transitional Medicine. Сообщается, что он называется EIDD-2801. По словам учёных, главная польза этого лекарства в том, что оно блокирует в вирусе один важный фермент. Из-за этого в его ДНК накапливаются мутации, которые мешают ему размножаться.

Средство испытали на хорьках, потому что реакция их организма на грипп максимально похожа на то, что во время болезни происходит в теле человека. Препарат показал эффективность против всех сезонных вирусов, от которых с его помощью лечили животных. Симптомы резко ослабевали, они выздоровели гораздо быстрее, чем хорьки, которым давали другие лекарства. EIDD-2801 опробовали также на образцах человеческих тканей.