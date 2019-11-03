Поющий убийца. Как непризнанный гений стал опаснейшим преступником России

Оглавление Вундеркинд Плохая компания Криминальный гений Первые убийства Разоблачение

В один из октябрьских дней 1996 года на урок музыки в школе небольшого посёлка Залегощь в Орловской области пришли милиционеры. Прямо у доски они арестовали учителя и на глазах у учеников надели на него наручники. Школьные коллеги и представить не могли, что этот интеллигентного вида мужчина в бабочке является одним из опаснейших преступников страны, которого уже семь лет разыскивает милиция из нескольких областей.

Вундеркинд

Валерий Скопцов родился в Великих Луках в 1951 году. С ранних лет он удивлял окружающих своими необычными талантами. Казалось, не было области, в которой он бы не был одарён. Круглый отличник, способный художник, талантливый музыкант, окончивший музыкальную школу экстерном всего за три года.

Валерий Скопцов Художник и музыкант

Юноше прочили блестящее будущее, и казалось, он оправдывает прогнозы. Окончив школу с золотой медалью, он поступил в Саранский медицинский университет. Там он тоже проявлял себя с лучшей стороны: учился на отлично, вёл активную общественную жизнь, был секретарём университетского партийного комитета. Но в один момент всё пошло как-то не так: вместо талантливого нейрохирурга страна получила опаснейшего преступника.

Плохая компания

Фото © ТАСС / Владимир Воротников

У Скопцова был старший сводный брат, который имел на него очень большое влияние. Знакомые считали, что братья являются полными противоположностями: талантливый во всём Скопцов и не имевший особых способностей и каких-либо интересов Тураев.

Тураев, сводный брат Скопцова Сводный брат имел большое влияние на Скопцова

Под влиянием брата Скопцов первый раз пошёл "на дело". Братья обворовали дом в дачном посёлке. Добыча была чисто символической, и обоих быстро поймали. Учитывая блестящие характеристики Скопцова, дело заводить не стали, и братья отделались строгим выговором.

Но через несколько месяцев они вновь попались милиции — на угнанной машине. На этот раз всё закончилось уголовным делом и изгнанием 20-летнего студента из университета. Однако в тюрьму он так и не попал. Врачи сочли его нуждающимся в психиатрическом лечении и отправили на стационарное лечение в городскую больницу.

Вскоре его отпустили, но он вновь попался на угоне. Несколько раз побывав в больнице, Скопцов вроде бы понял, что в его жизни что-то пошло не так, и решил начать новую жизнь. Он перебрался в Калугу, там с отличием окончил культпросветучилище. Затем переехал в Ленинград, поступил в престижнейший институт культуры и искусств, где, согласно ряду источников, учился на одном курсе с Валерием Леонтьевым.

Во время учёбы Скопцов увлёкся духовной музыкой и начал искать старые письменные источники по церковным песнопениям. В СССР подобная литература, как правило, находилась в спецхранах, её не было в свободном доступе. Обнаружив в одной из библиотек редкую старинную книгу, Скопцов решил украсть её. Однако вскоре был пойман и осуждён. На этот раз его признали вменяемым, и он провёл в заключении несколько лет. В тюрьме он освоил навыки гравёра, крайне востребованные в преступном сообществе.

Освободившись, он вновь сошёлся с братом. Вместе они ограбили совхозное здание в Витебской области. Тураев вскоре был арестован и дал показания на брата. Скопцов в руки милиции не попал и был объявлен в розыск.

Криминальный гений

Фото © ТАСС / Владимир Воротников

Так началось превращение Скопцова из заурядного преступника в криминального гения и мастера всех преступных ремёсел. Начал он с мошенничества. Страховал здоровье в Госстрахе, а через несколько дней приходил с гипсом на руке и поддельными справками и печатями из больниц. Второй раз наведывался чуть позже, с гипсом уже на другой руке.

В некоторых случаях его принимали за мошенника и грозили вызвать милицию. Тогда он уходил и возвращался через несколько дней с разъярённым прокурором, который грозил учреждению всеми мыслимыми карами. Этот метод действовал безотказно, платили все. В роли прокурора выступал ряженый подельник Скопцова, которому он выправил удостоверение, неотличимое от настоящего.

Подобным образом преступники отметились почти в двух десятках областей РСФСР, а их добычей стало несколько десятков тысяч рублей. Затем Скопцов переквалифицировался в угонщика. Он похищал машины в гаражных кооперативах и перегонял их в соседнюю область, где продавал по поддельным документам. Схема долгое время работала безотказно, пока его не остановил на дороге случайный патруль ГАИ.

Скопцов не успел выправить документы на недавно угнанную машину, но смог перехитрить милиционеров. Он заверил их, что забыл документы дома, и предложил оставить в залог автомобиль и подарить несколько пакетов дефицитных деликатесов, которые вёз в багажнике, пообещав привезти документы через несколько часов.

Милиционеры согласились и отпустили его. Разумеется, преступник не вернулся. А милиционеры были ошеломлены, когда внимательнее рассмотрели содержимое багажника. Лежавшая там гармонь оказалась 12-ствольным самодельным пулемётом, замаскированным внутри музыкального инструмента. Этот аппарат оказался настолько уникальным, что был передан на хранение в Музей МВД.

Скопцов регулярно переезжал из области в область, где покупал у местных бомжей паспорта и вклеивал своё фото. У преступника было несколько десятков поддельных паспортов на разные имена и с разными фото. На одном он был с бородой, на другом с усами, на третьем фото — лысым, на четвёртом — с длинными волосами и т.д. В различных городах России у него было несколько жён и детей, каждая семья знала его под другой фамилией. Попутно Скопцов успел по поддельным документам поступить в сельхозинститут и стать дипломированным специалистом по пчеловодству.

На некоторое время преступник осел в Орловской области, где устроился массовиком-затейником в дом отдыха "Лесная поляна", пользовавшийся популярностью у местной элиты. Там общительный запевала Скопцов познакомился с руководителями районной администрации и даже поселился по соседству с ними.

Первые убийства

Там же Скопцов совершил первое убийство. В нескольких километрах от дома отдыха он застрелил мужчину и женщину и похитил их автомобиль, который продал. Позднее, продавая в Брянске очередную угнанную машину, он увидел в местной газете объявление. Некто искал высококвалифицированного гравёра.

Так Скопцов познакомился с местным мошенником и криминальным авторитетом по прозвищу Сан Саныч и его подручным по кличке Ара. Они работали с одной из группировок, которая похищала маленьких детей в неблагополучных семьях и за солидное вознаграждение продавала богатым и бездетным парам. Для этой деятельности необходимо было качественное документальное сопровождение. Для Скопцова подобный уровень подделок не представлял сложности, и вскоре он начал сотрудничество с Сан Санычем.

Но через несколько месяцев отношения между ними разладились. Скопцов имел весьма безобидную внешность, и бандиты решили, что с ним можно не церемониться. Они перестали платить ему деньги, а когда он начал возмущаться, сильно избили, связали, облили бензином и пригрозили поджечь. В итоге Сан Саныч смилостивился и предложил выкупить жизнь бесплатной работой на него.

Однако бандиты недооценили криминальные таланты Скопцова. Едва оправившись от травм, он под благовидным предлогом заманил обидчиков в гости и напоил Ару, Сан Саныча и их сообщницу чаем с крысиным ядом. А когда те потеряли сознание, добил всех из самодельного пистолета.

После этого он уехал в Брянск, где застрелил жену Сан Саныча и её подругу (по другим данным — любовницу авторитета). Во-первых, женщины знали его и могли назвать в качестве подозреваемого. Во-вторых, он планировал забрать у них деньги, которые мёртвый авторитет задолжал ему за несколько месяцев работы.

Перед тем как убить женщин, он выпивал с ними водку и на обратном пути почувствовал себя плохо. В лесополосе на окраине Брянска он потерял сознание и был обнаружен местным наркоманом Шариповым. Очнувшийся Скопцов убедил его, что является агентом спецслужб без прикрытия. Он внедряется в преступные группировки и без суда убивает криминальных авторитетов. Он также предложил Шарипову стать его напарником, обещая щедрое вознаграждение.

Шарипов согласился и помог ему избавиться от тел убитых бандитов, за что получил золотой перстень. Позднее они застрелили двух человек в машине в лесополосе и забрали их деньги и вещи, которые Скопцов передал напарнику. Один из убитых оказался сотрудником милиции.

В отличие от Скопцова, который умело водил за нос милицию и имел множество паспортов на разные имена, Шарипов особых предосторожностей не соблюдал и был задержан вскоре после того, как сбыл вещи убитого милиционера скупщику краденого.

На допросе он заявил, что к преступлению его склонил агент спецслужб, который убивает криминальных авторитетов. Разумеется, его рассказу никто не поверил. Однако Шарипов взялся показать место захоронения трёх человек, и при опознании выяснилось, что все они действительно известные мошенники.

Шарипов ничего не знал о своём подельнике кроме того, что его фамилия Пилипенко. Однако позднее в картотеке находившихся в розыске он опознал фото Скопцова.

Разоблачение

Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Милиционеры не имели абсолютно никаких зацепок и даже не предполагали, где искать преступника. Он постоянно менял место жительства, имел десятки паспортов и обладал уникальными талантами в сфере подделки документов. Он даже не имел какого-то характерного преступного почерка и был абсолютно непредсказуем, поскольку владел сразу несколькими криминальными специальностями.

Решено было обратиться за помощью к гражданам. В нескольких областях, где сильнее всего наследил Скопцов, по ТВ в прайм-тайм стали крутить фото преступника с пояснением, что он представляет особую опасность для окружающих. Через несколько недель это дало результат. Школьник из села Залегощь Орловской области узнал на фотографии своего учителя музыки.

Оказалось, что Скопцов по поддельным документам устроился в сельскую школу на две ставки — учителя музыки и художника-оформителя. Прямо на уроке музыки поющего преступника и арестовали. При обыске у него была найдена целая лаборатория: различные яды, множество станков и инструментов, вплоть до стоматологических, самодельное оружие —четырёхствольный обрез и обрез с приделанным к нему фонарём для ночных нападений, поддельные печати, десятки паспортов и т.д.

Валерий Скопцов — фото из тюремного досье. Фото © КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ

Скопцов охотно давал показания и даже во всех подробностях зарисовал на бумаге совершённые им преступления, сделав что-то вроде комиксов. Однако он признался лишь в пяти убийствах: трёх обидевших его мошенников, а также двух женщин Сан Саныча. Четыре убийства автомобилистов Скопцов отрицал и утверждал, что убивал только преступников. К тому же это был не его почерк, он утверждал, что всегда работал крайне изящно, а не так грубо и топорно, как в этих случаях.

Суд, однако, посчитал, что Скопцов виновен в девяти убийствах и десятках эпизодов грабежей, угонов и мошенничества. Впрочем, его наказание в любом случае не изменилось бы. Он совершил столько преступлений, что суд просто не имел возможности не приговорить его к максимально возможному наказанию — смертной казни. Но, поскольку в 1998 году уже два года действовал мораторий на казнь, она была заменена пожизненным заключением.

В "Чёрном дельфине", где Скопцов отбывал наказание, он написал целую книгу стихов, часто встречался с журналистами и винил во всём старшего брата, который испортил ему жизнь, подтолкнув к преступному пути.