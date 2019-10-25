Трое обвиняемых по делу "Зимней вишни" вышли из СИЗО
ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России
Ещё одного фигуранта отпустят из-под стражи 6 декабря, оставшимся четверым арест продлили до 26 января 2020 года.
Трое обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" вышли из СИЗО. Экс-начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко и инженеру противопожарной системы Александру Никитину была изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий.
Как ранее писал Лайф, мера пресечения также была заменена на более мягкую начальнику первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину. Его отпустят из-под стражи 6 декабря 2019 года.
Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Фигурантами по делу проходят восемь человек. Остальным обвиняемым — Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву, Сергею Антюшину — суд продлил арест до 26 января 2020 года.